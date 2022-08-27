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У центрі Оттави невідомий відкрив стрілянину, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В результаті стрілянини в центрі Оттави в п'ятницю постраждало щонайменше п'ять людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на CTV.

У центрі Оттави невідомий відкрив стрілянину, є постраждалі

Деталі

Як зазначається, невідомий відкрив стрілянину після закриття барів та ресторанів в районі ринку, що розташований недалеко від комплексу будівель національного парламенту.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили трьох осіб з вогнепальними пораненнями, вони були госпіталізовані. Пізніше ще дві людини звернулися за допомогою в лікарню.

Наразі поліція з'ясовує, хто стріляв і чи є ще постраждалі.

Нагадаємо 

14 серпня, в столиці Ізраїлю Єрусалимі невідомий відкрив стрілянину по автобусу з людьми. Інцидент стався на парковці біля Стіни Плачу та гробниці царя Давида.

Щонайменше вісім людей було поранено — двоє важко і п'ятеро — легко та середньої тяжкості.

Однією з поранених була вагітна жінка років 30, що отримала поранення в живіт і перебуває у тяжкому стані. Їй зробили операцію у медичному центрі Шаарей Зедек. Повідомляється, що дитина перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

Пізніше поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину.

BREAKiNG: Emergency crews on the scene of an early morning shooting on York Street in the ByWard Market.

At least two people treated on the scene by paramedics - transported to hospital. #ottnews pic.twitter.com/bODd32kdeK

— Josh Pringle (@PringleJosh) August 26, 2022

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