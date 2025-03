В центре Нью-Йорка произошел взрыв

Происшествие случилось около 8 утра. После взрыва высоко в воздух поднялся гейзер белого пара.

Несмотря на громкий взрыв и появление большого количества пара, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.

Как сообщал УНН, в результате мощного взрыва в Москве пострадали 12 человек.

NEW YORK:



"A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street" - Via @CoreyinNYC



pic.twitter.com/o6kT3BLHYv

— Omar Alfonso (@OmarAlfonsoPR) 19 июля 2018 г.

A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx

— CBS News (@CBSNews) 19 июля 2018 г.