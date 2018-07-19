В центре Нью-Йорка произошел взрыв

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41043 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102923 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124883 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132364 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169312 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153447 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. В четверг утром в районе Флетайрон на Манхэттене взорвалась труба теплосети, по которой проходит пар. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Происшествие случилось около 8 утра. После взрыва высоко в воздух поднялся гейзер белого пара.

Несмотря на громкий взрыв и появление большого количества пара, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.

Как сообщал УНН, в результате мощного взрыва в Москве пострадали 12 человек.

NEW YORK:

"A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street" - Via @CoreyinNYC

pic.twitter.com/o6kT3BLHYv

— Omar Alfonso (@OmarAlfonsoPR) 19 июля 2018 г.

A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx

— CBS News (@CBSNews) 19 июля 2018 г.

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