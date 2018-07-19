В центре Нью-Йорка произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В четверг утром в районе Флетайрон на Манхэттене взорвалась труба теплосети, по которой проходит пар. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.
Происшествие случилось около 8 утра. После взрыва высоко в воздух поднялся гейзер белого пара.
Несмотря на громкий взрыв и появление большого количества пара, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия отправили 138 пожарных и 33 единицы техники. Правоохранители перекрыли движение на основных магистралях города, и поезда метро изменили маршруты, чтобы обойти станции на месте происшествия.
Как сообщал УНН, в результате мощного взрыва в Москве пострадали 12 человек.
NEW YORK:
"A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street" - Via @CoreyinNYC
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A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx— CBS News (@CBSNews) 19 июля 2018 г.