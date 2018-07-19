У центрі Нью-Йорка стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У четвер вранці у районі Флетайрон на Манхеттені вибухнула труба тепломережі, по якій проходить пара. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Подія сталася близько 8-ї ранку. Після вибуху високо у повітря піднявся гейзер білої пари.
Незважаючи на гучний вибух і появу великої кількості пари, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
На місці події відправили 138 пожежників і 33 одиниці техніки. Правоохоронці перекрили рух на основних магістралях міста, і поїзди метро змінили маршрути, щоб обійти станції на місці події.
Як повідомляв УНН, внаслідок потужного вибуху у Москві постраждали 12 людей.
A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx— CBS News (@CBSNews) 19 июля 2018 г.
NEW YORK:
"A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street" - Via @CoreyinNYC
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