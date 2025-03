У центрі Нью-Йорка стався вибух

Подія сталася близько 8-ї ранку. Після вибуху високо у повітря піднявся гейзер білої пари.

Незважаючи на гучний вибух і появу великої кількості пари, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місці події відправили 138 пожежників і 33 одиниці техніки. Правоохоронці перекрили рух на основних магістралях міста, і поїзди метро змінили маршрути, щоб обійти станції на місці події.

Як повідомляв УНН, внаслідок потужного вибуху у Москві постраждали 12 людей.

A massive steam pipe explosion in New York City ripped apart pavement and sent a huge plume of steam into they sky https://t.co/Fid2t4pQpJ pic.twitter.com/4gFUZt2eSx

— CBS News (@CBSNews) 19 июля 2018 г.

NEW YORK:



"A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street" - Via @CoreyinNYC



pic.twitter.com/o6kT3BLHYv

— Omar Alfonso (@OmarAlfonsoPR) 19 июля 2018 г.