В США при приземлении загорелся самолет: троих раненых госпитализировали

Подробности

Пожар произошел из-за разрушения шасси на рейсе Red Air, который прилетал из Санто-Доминго, Доминиканская Республика, сообщил представитель Департамента авиации Майами-Дейд Грег Чин в электронном письме Associated Press.

Он добавил, что на борту самолета находились 126 человек, а троих доставили в ближайшую больницу с легкими травмами.

Остальных пассажиров автобусами везли из самолета в терминал.

Снимки телевизионных новостей показали, что самолет, похоже, остановился в траве у взлетно-посадочной полосы, и его и обширную территорию вокруг него, очевидно, облили специальными противопожарными химикатами. Рядом были размещены по меньшей мере три пожарные машины.

Пожарно-спасательная служба Майами-Дейд опубликовала в Twitter фото, свидетельствующее, что пожарные бригады оперативно взяли огонь под контроль и предотвратили разлив горючего.

#MDFR is on scene of an aircraft fire at @iflyMIA. Fire crews have placed the fire under control and are mitigating fuel spillage. All souls on board have been assessed for injuries. A total of 3 patients have been transported to local area hospitals. pic.twitter.com/hMP68ncJ4s

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) June 21, 2022