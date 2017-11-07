В США умер автор хита "Everlasting Love" Роберт Найт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В США на 73-м году жизни скончался американский певец Роберт Найт, который в 1967 году написал хит "Everlasting Love". Об этом пишет издание Tennessean, передает УНН.
По данным издания, артист умер 5 ноября после "непродолжительной болезни".
Роберт Найт начал свой творческий путь в группе, которая была создана вместе с его школьными друзьями, однако затем сконцентрировался на сольной карьере.
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Музыкант прославился после выхода песни "Everlasting Love", которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.
Кроме того, Найт написал песни "Is not It Lonely Together" и "Blessed Are The Lonely", также вошли в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.
Напомним, в Новом Орлеане в возрасте 89 лет скончался один из первых исполнителей рок-н-ролла Фэтс Домино.