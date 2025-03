В США умер автор хита "Everlasting Love" Роберт Найт

По данным издания, артист умер 5 ноября после "непродолжительной болезни".

Роберт Найт начал свой творческий путь в группе, которая была создана вместе с его школьными друзьями, однако затем сконцентрировался на сольной карьере.

Музыкант прославился после выхода песни "Everlasting Love", которая заняла 13 место в еженедельном американском хит-параде Billboard Hot 100.

Кроме того, Найт написал песни "Is not It Lonely Together" и "Blessed Are The Lonely", также вошли в списки хит-парада ста наиболее популярных песен в США.

