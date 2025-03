У США помер автор хіта "Everlasting Love" Роберт Найт

За даними видання, артист помер 5 листопада після "нетривалої хвороби".

Роберт Найт почав свій творчий шлях в гурті, який був створений разом з його шкільними друзями, проте потім сконцентрувався на сольній кар'єрі.

Музикант прославився після виходу пісні "Everlasting Love", яка зайняла 13 місце в щотижневому американському хіт-параді Billboard Hot 100.

Крім того, Найт написав пісні "Isn't It Lonely Together" і "Blessed Are The Lonely", що також увійшли до списків хіт-параду ста найбільш популярних пісень у США.

Нагадаємо, у Новому Орлеані у віці 89 років помер один з перших виконавців рок-н-ролу Фетс Доміно.