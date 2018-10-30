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В Польше открыли дело против украинской фирмы из-за компьютерной игры

В Польше открыли дело против украинской фирмы из-за компьютерной игры

Киев  •  УНН

 • 18968 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Окружная прокуратура в Варшаве открыла следствие по делу ураинский фирмы Aliens Games, которая занимается разработкой компьютерных игр. Речь идет об одной из игр - The cost of freedom - a game about polish death camps, которая вскоре выйдет на рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Следствие открыто на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шарека, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя.

Действие игры будет разворачиваться на территории бывшего немецкого концлагеря Auschwitz-Birkenau, а игрок может выбрать одну из ролей - узника или надзирателя-эсэсовца.

В интернете появились рекламные материалы игры. Видео, среди прочего, содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские собаки?".

Как сообщал УНН, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие в отношении слов председателя Украинского общества Григория Куприяновича об украинцах, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

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Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру изучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.

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