В Польше открыли дело против украинской фирмы из-за компьютерной игры

Следствие открыто на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шарека, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя.



Действие игры будет разворачиваться на территории бывшего немецкого концлагеря Auschwitz-Birkenau, а игрок может выбрать одну из ролей - узника или надзирателя-эсэсовца.

В интернете появились рекламные материалы игры. Видео, среди прочего, содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские собаки?".



Как сообщал УНН, окружная прокуратура в городе Замостье Люблинского воеводства Польши начала следствие в отношении слов председателя Украинского общества Григория Куприяновича об украинцах, убитых в Сагрыни во время акций польского вооруженного подполья в 1944 году.

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Так, люблинский воевода Чарнек 10 июля призвал польскую прокуратуру изучить слова председателя Украинского общества в Люблине, которые он сказал в Сагрыни. По мнению Люблинского воеводы, Куприянович своими словами приравнивает события, которые произошли в Сагрыни в 1944 году к событиям на Волыни 1943 года.