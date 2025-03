В Польше открыли дело против украинской фирмы из-за компьютерной игры

КИЕВ. 30 октября. УНН. Окружная прокуратура в Варшаве открыла следствие по делу ураинский фирмы Aliens Games, которая занимается разработкой компьютерных игр. Речь идет об одной из игр - The cost of freedom - a game about polish death camps, которая вскоре выйдет на рынок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".