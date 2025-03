У Польщі відкрили справу проти української фірми через комп'ютерну гру

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Окружна прокуратура у Варшаві відкрила слідство у справі ураїнської фірми Aliens Games, яка займається розробкою комп’ютерних ігор. Йдеться про одну з ігор - The cost of freedom – a game about polish death camps, котра незабаром вийде на ринок. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".