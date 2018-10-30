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У Польщі відкрили справу проти української фірми через комп'ютерну гру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Окружна прокуратура у Варшаві відкрила слідство у справі ураїнської фірми Aliens Games, яка займається розробкою комп’ютерних ігор. Йдеться про одну з ігор - The cost of freedom – a game about polish death camps, котра незабаром вийде на ринок. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Слідство відкрито на підставі заяви голови польського Інституту національної пам’яті Ярослава Шарека, на думку якого поява такої гри є образою польського народу і пропагандою фашистського ладу.

Дія гри буде розгортатися на території колишнього німецького концтабору Auschwitz-Birkenau, а гравець може вибрати одну з ролей – в’язня чи наглядача-есесівця.

В інтернеті з’явилися рекламні матеріали гри. Відео, серед іншого, містить сцени розстрілу і знищення в’язнів у газових камерах, а також фрази на кшталт "польські табори смерті", "де є гонор великого польського народу, де ваш гонор, польські пси?".

Як повідомляв УНН, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства Польщі розпочала слідство стосовно слів голови Українського товариства Григорія Купріяновича щодо українців, вбитих у Сагрині під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі відповіли Клімкіну на коментар щодо голови Українського товариства

Так, люблінський воєвода Чарнек 10 липня закликав польську прокуратуру вивчити слова голови Українського товариства у Любліні, які він сказав у Сагрині. На думку люблінського воєводи, Купріянович своїми словами прирівнює події, що сталися в Сагрині в 1944 році до подій на Волині 1943 року.

Українські Національні Новини

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