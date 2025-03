В Нью-Йорке женщина пыталась въехать на машине на территорию штаб-квартиры ООН

Цитата

“Женщина пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом”, — отметили в ООН.

В полиции Нью-Йорка сказали, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.

“В нее был психиатрический эпизод”, — сообщил изданию источник.

Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN

—New York Post (@nypost) January 1, 2023