В Нью-Йорке женщина пыталась въехать на машине на территорию штаб-квартиры ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В воскресенье, 1 января, утром, женщина выехала на своем автомобиле на тротуар и подъехала к воротам вокруг штаб-квартиры Организации Объединенных Наций на Манхэттене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New York Post.
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“Женщина пыталась въехать на территорию штаб-квартиры ООН. Она не смогла этого сделать. Какой-либо угрозы ООН не было. Полиция прибыла на место и разобралась с инцидентом”, — отметили в ООН.
В полиции Нью-Йорка сказали, что женщина не пыталась намеренно протаранить ворота штаб-квартиры.
“В нее был психиатрический эпизод”, — сообщил изданию источник.
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Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN—New York Post (@nypost) January 1, 2023