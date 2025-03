У Нью-Йорку жінка намагалася в'їхати на машині на територію штаб-квартири ООН

Цитата

“Жінка намагалася в’їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом”, — зазначили в ООН.

У поліції Нью-Йорка сказали, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.

“У неї був психіатричний епізод”, — повідомило виданню джерело.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція Ірану затримала найкращих футболістів країни під час рейду на вечірці

Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN

— New York Post (@nypost) January 1, 2023