У Нью-Йорку жінка намагалася в'їхати на машині на територію штаб-квартири ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В неділю, 1 січня, вранці, жінка виїхала на своєму автомобілі на тротуар і під'їхала до воріт навколо штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені. Про це повідомляє УНН з посиланням на New York Post.
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“Жінка намагалася в’їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом”, — зазначили в ООН.
У поліції Нью-Йорка сказали, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.
“У неї був психіатричний епізод”, — повідомило виданню джерело.
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Woman having 'psychiatric episode' pulls up to UN gates, refuses to leave car: NYPD https://t.co/BxldAjhJ69 pic.twitter.com/ktUd4d7DNN— New York Post (@nypost) January 1, 2023