В Нью-Йорке бутылку вина продали с аукциона Sotheby's за рекордную цену

Бутылку бургундского вина Romanee Conti урожая 1945 года приобрели за 558 тысяч долларов, еще одну такую же купили за 496 тысяч. Их оценочная стоимость составляла 22-32 тысяч. По данным аукционного дома, таких бутылок выпустили лишь около 600.

Как отмечают в Sotheby’s, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. Тогда на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке бутылка Chateau Mouton Rothschild урожая 1945 года объемом 3 л ушла с молотка за 310,7 тысяч.

Две бутылки Romanee Conti, которые были проданы за рекордную цену, входили в личную коллекцию напитков французского винодела Роберта Друэна. Она была полностью распродана за 7,3 млн долларов, в пять раз дороже ее оценочной стоимости.

В заявлении также уточняется, что в среду с аукциона была продана за 843 тысячи долларов бутылка виски Macallan, произведенного в 1926 году. Как подчеркивается, данная цена является рекордной для любой бутылки крепкого алкоголя, проданной с аукционов Sotheby’s, а также с любых торгов в Северной Америке. В Sotheby’s отмечают, что таких бутылок виски Macallan было выпущено лишь 40.

Глава подразделения аукционного дома по торговле винами Джейми Ричи назвал продажу двух бутылок Romanee Conti за небывало высокую цену “знаменательным моментом не только для Sotheby’s, но и для всего мирового рынка вин и крепких напитков”. “Новый мировой рекорд, поставленный сегодня на торгах, свидетельствует, что сейчас как никогда высок спрос на вина и крепкие алкогольные напитки исключительно высокого качества, а коллекционеры по всему миру не жалеют усилий, чтобы приобрести любые редчайшие бутылки”, — подчеркнул он. Ричи выразил уверенность в том, что предстоящие в ноябре и декабре аукционы Sotheby’s также будут успешными.

В аукционном доме не разглашают личности покупателей.

