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В Нью-Йорке бутылку вина продали с аукциона Sotheby's за рекордную цену

В Нью-Йорке бутылку вина продали с аукциона Sotheby's за рекордную цену

Киев  •  УНН

 • 12205 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Мировой рекорд по стоимости бутылки вина, проданной с аукциона, был побит в субботу на торгах в Нью-Йорке, организованных аукционным домом Sotheby’s. Об этом говорится в его заявлении. Об этом говорится в его заявлении, передает УНН.

Бутылку бургундского вина Romanee Conti урожая 1945 года приобрели за 558 тысяч долларов, еще одну такую же купили за 496 тысяч. Их оценочная стоимость составляла 22-32 тысяч. По данным аукционного дома, таких бутылок выпустили лишь около 600.

Как отмечают в Sotheby’s, предыдущий рекорд был установлен в 2007 году. Тогда на торгах Sotheby’s в Нью-Йорке бутылка Chateau Mouton Rothschild урожая 1945 года объемом 3 л ушла с молотка за 310,7 тысяч.

Две бутылки Romanee Conti, которые были проданы за рекордную цену, входили в личную коллекцию напитков французского винодела Роберта Друэна. Она была полностью распродана за 7,3 млн долларов, в пять раз дороже ее оценочной стоимости.

В заявлении также уточняется, что в среду с аукциона была продана за 843 тысячи долларов бутылка виски Macallan, произведенного в 1926 году. Как подчеркивается, данная цена является рекордной для любой бутылки крепкого алкоголя, проданной с аукционов Sotheby’s, а также с любых торгов в Северной Америке. В Sotheby’s отмечают, что таких бутылок виски Macallan было выпущено лишь 40.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg

— Sotheby’s (@Sothebys) 13 жовтня 2018 р.

Глава подразделения аукционного дома по торговле винами Джейми Ричи назвал продажу двух бутылок Romanee Conti за небывало высокую цену “знаменательным моментом не только для Sotheby’s, но и для всего мирового рынка вин и крепких напитков”. “Новый мировой рекорд, поставленный сегодня на торгах, свидетельствует, что сейчас как никогда высок спрос на вина и крепкие алкогольные напитки исключительно высокого качества, а коллекционеры по всему миру не жалеют усилий, чтобы приобрести любые редчайшие бутылки”, — подчеркнул он. Ричи выразил уверенность в том, что предстоящие в ноябре и декабре аукционы Sotheby’s также будут успешными.

В аукционном доме не разглашают личности покупателей.

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