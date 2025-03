У Нью-Йорку пляшку вина продали з аукціону Sotheby's за рекордну ціну

Пляшку бургундського вина Romanee Conti врожаю 1945 року придбали за 558 тисяч доларів, ще одну таку ж купили за 496 тисяч. Їх оціночна вартість становила 22-32 тисяч. За даними аукціонного будинку, таких пляшок випустили лише близько 600.

Як відзначають в Sotheby’s, попередній рекорд був встановлений в 2007 році. Тоді на торгах Sotheby’s в Нью-Йорку пляшка Chateau Mouton Rothschild врожаю 1945 року обсягом 3 л пішла з молотка за 310,7 тисяч.

Дві пляшки Romanee Conti, які були продані за рекордну ціну, входили в особисту колекцію напоїв французького винороба Роберта Друена. Вона була повністю розпродана за 7,3 млн доларів, в п’ять разів дорожче її оціночної вартості.

У заяві також уточнюється, що в середу з аукціону була продана за 843 тисячі доларів пляшка віскі Macallan, виробленого в 1926 році. Як підкреслюється, дана ціна є рекордною для будь-якої пляшки міцного алкоголю, проданої з аукціонів Sotheby’s, а також з будь-яких торгів в Північній Америці. В Sotheby’s відзначають, що таких пляшок віскі Macallan було випущено лише 40.

#AuctionUpdate **NEWSFLASH** This morning in #NYC, two bottles of Romanée Conti 1945 from the personal cellar of Robert Drouhin each broke the prior world auction record for a single bottle of wine of any size, selling for $558,000 & $496,000. #SothebysWine pic.twitter.com/eGOnt5MlZg

— Sotheby's (@Sothebys) 13 жовтня 2018 р.

Глава підрозділу аукціонного будинку по торгівлі винами Джеймі Річі назвав продаж двох пляшок Romanee Conti за небувало високу ціну “знаменним моментом не тільки для Sotheby’s, але і для всього світового ринку вин і міцних напоїв”. “Новий світовий рекорд, поставлений сьогодні на торгах, свідчить, що зараз як ніколи високий попит на вина і міцні алкогольні напої виключно високої якості, а колекціонери по всьому світу не шкодують зусиль, щоб придбати будь-які рідкісні пляшки”, — підкреслив він. Річі висловив упевненість в тому, що майбутні в листопаді і грудні аукціони Sotheby’s також будуть успішними.

В аукціонному домі не розголошують особистості покупців.

