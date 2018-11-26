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В Германии отреагировали на эскалацию в Азовском море

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Эскалация напряженности в Азовском море свидетельствует, что Россия, очевидно, не заинтересована в результатах переговоров по урегулированию ситуации относительно Украины. Об этом заявил в Twitter председатель комитета бундестага - нижней палаты парламента ФРГ - по внешней политике Норберт Реттген, передает УНН.

"Эта эскалация является доказательством того, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо результатах от переговорного процесса по Украине", - сообщил Реттген.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz

- Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 ноября 2018

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