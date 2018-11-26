У Німеччині відреагували на ескалацію в Азовському морі

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Ескалація напруженості в Азовському морі свідчить, що Росія, вочевидь, не зацікавлена у результатах переговорів з врегулювання ситуації щодо України. Про це заявив у Twitter голова комітету бундестагу - нижньої палати парламенту ФРН - з зовнішньої політики Норберт Реттген, передає УНН.