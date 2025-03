У Німеччині відреагували на ескалацію в Азовському морі

"Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в яких-небудь результатах від переговорного процесу щодо України", - повідомив Реттген.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Yes, sadly. This escalation is proof that Russia does not seem to be interested in any kind of outcome from the Ukraine negotiation process. #Ukraine https://t.co/RWNf7H95pz

— Norbert Röttgen (@n_roettgen) 25 листопада 2018 р.