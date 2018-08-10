В НАТО первой среди угроз трансатлантической безопасности назвали РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. НАТО обнародовало видеоролик, в котором среди прочих угроз для трансатлантической безопасности первой называет Россию. Видео опубликовано в соцсети Twitter, передает УНН.
"Сегодня мы сталкиваемся с гораздо более широким диапазоном угроз, чем в прошлом. На востоке Россия стала более напористой, с ее незаконным аннексией Крыма и дестабилизацией востока Украины, а также приближением ее военных сил к границам НАТО", - отметили в НАТО.
Среди других угроз в НАТО вспомнили об ухудшении ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке и в Африке.
"Мы также сталкиваемся с распространением оружия массового уничтожения, кибератаками и угрозами энергоснабжения, а также экологическими проблемами, которые имеют последствия для безопасности. Эти проблемы слишком велики для какой-либо одной страны или организации, которая самостоятельно имеет с ними дело, потому НАТО тесно сотрудничает со своей сетью партнеров, чтобы помочь им", - отметили в Альянсе.
Как сообщал УНН, в МИД РФ заявили, что НАТО является "бесполезным блоком".
Today, we face a much broader range of threats than in the past.
Watch the video to find out more about today's security challenges. pic.twitter.com/aYiJVwWAq0