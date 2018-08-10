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У НАТО першою серед загроз трансатлантичній безпеці назвали Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. НАТО оприлюднило відеоролик, в якому серед інших сучасних загроз для трансатлантичної безпеки першою називає Росію. Відео опубліковано у соцмережі Twitter, передає УНН.

У НАТО першою серед загроз трансатлантичній безпеці назвали Росію

"Сьогодні ми стикаємося з набагато ширшим діапазоном загроз, ніж у минулому. На сході Росія стала більш наполегливою, з її незаконною анексією Криму та дестабілізацією сходу України, а також наближенням її військових сил до кордонів НАТО", - зазначили в НАТО.

Серед інших загроз у НАТО згадали про погіршення ситуації у галузі безпеки на Близькому Сході та в Африці.

"Ми також стикаємося з поширенням зброї масового знищення, кібератаками та загрозами енергопостачання, а також екологічними проблемами, що мають наслідки для безпеки. Ці проблеми занадто великі для будь-якої однієї країни чи організації, яка самостійно має з ними справу, тому НАТО тісно співпрацює зі своєю мережею партнерів, щоб допомогти їм", - наголосили в Альянсі.

Як повідомляв УНН, у МЗС РФ заявили, що НАТО є "блоком, який не приносить користі".

Today, we face a much broader range of threats than in the past.
Watch the video to find out more about today’s security challenges. pic.twitter.com/aYiJVwWAq0

— Piers Cazalet (@NATODepSpox) 9 серпня 2018 р.

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