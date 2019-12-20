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В NASA провели тесты нового марсохода

В NASA провели тесты нового марсохода

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Марсоход Mars 2020 прошел тест-драйв в лаборатории реактивного движения NASA. Об этом сообщает официальный Twitter NASA, передает УНН.

"После первого теста по управлению наш аппарат #Mars2020 "заработал водительские права" и готов прокатиться по Красной планете!", - говорится в сообщении.

Марсоход прокатился по небольших рампах вперед-назад и сделал несколько других маневров в лаборатории. Тесты были успешными.

NASA планирует запустить Mars-2020 в космос летом следующего года, а к цели своей миссии он должен добраться в феврале 2021 года. Марсоход будет искать признаки микробной жизни, анализировать климат и геологию, а также собирать нужные образцы на Марсе. Разработчики аппарата утверждают, что он сможет принимать больше самостоятельных решений, чем его предшественники, а также имеет более устойчивую и выносливую конструкцию.

Напомним, модуль NASA пробурил скважину на Марсе в конце ноября.

Как сообщалось ранее в УНН, прототип ракеты SpaceX для полетов на Марс взорвался во время испытаний.

After its first driving test at @NASAJPL , our # Mars2020 rover has "earned its driver's license" and is ready to roll on the Red Planet ! https://t.co/A6OmkAtFvC

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