У NASA провели тести нового марсоходу

"Після першого тесту з управління наш апарат #Mars2020 "заробив водійські права" і готовий прокататися по Червоній планеті!", - йдеться у повідомленні.

Марсохід прокотився по невеликих рампах вперед-назад і зробив кілька інших маневрів в лабораторії. Тести були успішними.

NASA планує запустити Mars-2020 на космос влітку наступного року, а до мети своєї місії він повинен дістатися в лютому 2021 року. Марсохід шукатиме ознаки мікробного життя, аналізувати клімат і геологію, а також збирати потрібні зразки на Марсі. Розробники апарату стверджують, що він зможе приймати більше самостійних рішень, ніж його попередники, а також має більш стійку і витривалу конструкцію.

Нагадаємо, модуль NASA пробурив свердловину на Марсі наприкінці листопада.

Як повідомлялося раніше в УНН, прототип ракети SpaceX для польотів на Марс вибухнув під час випробувань.

