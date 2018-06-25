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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Во Львове построят IT Park стоимостью 160 млн долларов

Во Львове построят IT Park стоимостью 160 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 8443 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Во Львове, 30 июня, состоится официальная закладка камня и старт строительства масштабного проекта Innovation District ИТ Park, который будет решать актуальные проблемы украинского IT-сектора, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Согласно утвержденному проекту, IT Park будет расположен на земельном участке размером 10 гектаров, и сможет вместить 10 тыс. работников IT-индустрии и более 4000 работников смежных отраслей. Комплекс будет построен на перекрестке улиц Стрыйская и Чмолы, куда легко добраться из аэропорта, железнодорожного вокзала, университетов и исторического центра города.

"Тех-индустрия испытывает острую потребность в таком масштабном проекте как Innovation District IT Park. Согласно исследованию IT Research 2.0, 91% руководителей IT компаний в Львове отметили, что хотели бы переехать в более просторные и комфортные офисы, поскольку им не хватает места для дальнейшего расширения. Еще до начала строительства комплекса, более 60% площади зарезервировали ИТ-компании. Компании понимают, что создание IT Park также положительно повлияет на развитие технического образования в городе благодаря современным лабораториям, которые будут открыты для широкого круга студентов", - комментирует председатель Наблюдательного Совета Львовского IT кластера Андрей Павлов.

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