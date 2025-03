Во Львове построят IT Park стоимостью 160 млн долларов

Согласно утвержденному проекту, IT Park будет расположен на земельном участке размером 10 гектаров, и сможет вместить 10 тыс. работников IT-индустрии и более 4000 работников смежных отраслей. Комплекс будет построен на перекрестке улиц Стрыйская и Чмолы, куда легко добраться из аэропорта, железнодорожного вокзала, университетов и исторического центра города.

"Тех-индустрия испытывает острую потребность в таком масштабном проекте как Innovation District IT Park. Согласно исследованию IT Research 2.0, 91% руководителей IT компаний в Львове отметили, что хотели бы переехать в более просторные и комфортные офисы, поскольку им не хватает места для дальнейшего расширения. Еще до начала строительства комплекса, более 60% площади зарезервировали ИТ-компании. Компании понимают, что создание IT Park также положительно повлияет на развитие технического образования в городе благодаря современным лабораториям, которые будут открыты для широкого круга студентов", - комментирует председатель Наблюдательного Совета Львовского IT кластера Андрей Павлов.