У Львові збудують IT Park вартістю 160 млн доларів

Згідно із затвердженим проектом, IT Park буде розташований на земельній ділянці розміром 10 гектарів, та зможе вмістити 10 000 працівників IT-індустрії та понад 4000 працівників суміжних галузей. Комплекс буде збудовано на перехресті вулиць Стрийська та Чмоли, куди легко дістатися з аеропорту, залізничного вокзалу, університетів та історичного центру міста.

“Тех-індустрія відчуває гостру потребу в такому масштабному проекті як Innovation District IT Park. Згідно з дослідженням IT Research 2.0, 91% керівників IT компаній у Львові зазначили, що хотіли б переїхати у більш просторі та комфортні офіси, оскільки їм бракує місця для подальшого розширення. Ще до початку будівництва комплексу, понад 60% площі зарезервували ІТ-компанії. Компанії розуміють, що створення IT Park також позитивно вплине на розвиток технічної освіти у місті завдяки сучасним лабораторіям, які будуть відкриті для широкого кола студентів”, — коментує голова Наглядової Ради Львівського IT Кластеру Андрій Павлів.