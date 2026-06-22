У Крыма за сутки зафиксировали 19 землетрясений, самое мощное – магнитудой 4,5

За последние сутки у побережья временно оккупированного Крыма было зафиксировано 19 землетрясений. Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля, пишет УНН.

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По информации центра, серия подземных толчков произошла 22 июня в районе Крымского полуострова и прилегающей акватории Черного моря.

Среди зарегистрированных землетрясений самым мощным стал толчок магнитудой 4,5. Также специалисты зафиксировали землетрясения магнитудой 4,2, 3,8, 3,6, 3,6 и 3,3.

Большинство толчков произошло у побережья полуострова

В Главном центре специального контроля сообщили, что часть землетрясений зарегистрировали у побережья Крыма, другие – непосредственно в районе полуострова.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Крымский регион относится к сейсмически активным зонам Украины. Чаще всего землетрясения в этом районе происходят в акватории Черного моря у южного побережья полуострова.

Серия землетрясений произошла у побережья Крыма