У Крыма за сутки зафиксировали 19 землетрясений, самое мощное – магнитудой 4,5
Киев • УНН
За сутки 22 июня у побережья Крыма зафиксировано 19 землетрясений. Самый мощный толчок имел магнитуду 4,5.
За последние сутки у побережья временно оккупированного Крыма было зафиксировано 19 землетрясений. Об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля, пишет УНН.
Подробности
По информации центра, серия подземных толчков произошла 22 июня в районе Крымского полуострова и прилегающей акватории Черного моря.
Среди зарегистрированных землетрясений самым мощным стал толчок магнитудой 4,5. Также специалисты зафиксировали землетрясения магнитудой 4,2, 3,8, 3,6, 3,6 и 3,3.
Большинство толчков произошло у побережья полуострова
В Главном центре специального контроля сообщили, что часть землетрясений зарегистрировали у побережья Крыма, другие – непосредственно в районе полуострова.
Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.
Крымский регион относится к сейсмически активным зонам Украины. Чаще всего землетрясения в этом районе происходят в акватории Черного моря у южного побережья полуострова.
Серия землетрясений произошла у побережья Крыма22.06.26, 09:36 • 3432 просмотра