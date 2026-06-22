Серия землетрясений произошла у побережья Крыма

В районе Крыма зафиксировали серию землетрясений 22 июня, сообщили в Главном центре специального контроля ГКА, пишет УНН.

Детали

22 июня 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение из района Крыма, Украина, магнитудой 3,7 (05:09), а затем - магнитудой 3,3 (05:27), магнитудой 3,8 (06:14), магнитудой 3,6 (07:11) и магнитудой 4,2 (08:48).

Эпицентр первого зарегистрированного землетрясения находился в Черном море (8 км до побережья Крыма), на глубине 24 км. По классификации землетрясений относится к ощутимым.

Второе землетрясение имело эпицентр в Черном море (13 км до побережья Крыма), на глубине 16 км. По классификации землетрясений также относится к ощутимым.

Эпицентр третьего землетрясения был в Черном море (7 км до побережья Крыма), на глубине 25 км, четвертого - в Черном море (13 км до побережья Крыма), на глубине 19 км. По классификации землетрясений - оба ощутимые.

А пятое землетрясение имело эпицентр вблизи побережья Крым, Украина, на глубине 10 км. По классификации землетрясений относится к сильно ощутимым.

Вблизи Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3