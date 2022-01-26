В Киеве определили победителя национального этапа World Chocolate Masters

ukru
15 марта, 19:03 • 107491 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145314 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124772 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118195 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105556 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101836 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94553 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125146 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127816 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127362 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 51332 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 33642 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 28133 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 53449 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 36608 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125147 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125078 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262210 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291510 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227796 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105609 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127816 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111841 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129084 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131081 просмотра
Актуальное
В Киеве определили победителя национального этапа World Chocolate Masters

В Киеве определили победителя национального этапа World Chocolate Masters

Киев • УНН

 • 21663 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве 21 января огласили результаты национального отбора конкурса шоколадного мастерства World Chocolate Masters (WCM), передает УНН.

Бороться за звание лучшего шоколатье продолжит Антон Штыпа — теперь от лица всей Украины. Талантливый шеф-кондитер удивил жюри необычными вкусовыми сочетаниями и гастрономической философией. Благодаря этому он одержал блистательную победу на национальном этапе и сейчас готовится покорить весь мир. Антон представит страну на международном финале WCM во Франции осенью 2022 года.

World Chocolate Masters — всемирный кондитерский конкурс, который посвящен расширению границ шоколадного искусства. В этот раз соревнуется 21 страна. Мероприятие проходит при поддержке бренда шоколада Cacao Barry от компании Barry Callebaut.

#TMRW: каким будет завтра для кондитерского искусства?

Украина впервые приняла участие в WCM. Отборочный этап проходил в кулинарной студии Chef University компании Best Way Foods, дистрибьютора Barry Callebaut и других производителей высококачественных ингредиентов для Food Service и пищевой промышленности в Украине. Тема конкурса — #TMRW (Tomorrow — “завтра”) — посвящена глобальной роли шоколада в гастрономическом будущем.

Все участники поддерживали и болели друг за друга. В конкурсе WCM Ukraine соревновались 3 талантливых украинских шоколатье:

• Антон Штыпа — шеф-кондитер Bassano, преподаватель Первой кулинарной академии Украины и победитель национального отбора WCM в трех номинациях — #DESIGN, #TASTE и #SNACK. Его шоколадные изделия поразили вкусом, дизайном и задумкой не только коллегию жюри, но и зрителей.

• Олег Ивженко — бывший шеф-повар Fairmont Grand Hotel. Он занял второе место и взял номинацию приготовления конфет #BONBON. Победу принесла идея разбавить классический дуэт яблока и корицы новой нотой — черникой.

• Семён Постолов — шеф-кондитер Vanil Café, занял третье место и победил в концептуальной номинации #YOU. Работа шоколатье с научным уклоном напомнила о важности заботы о планете.

Антон Штыпа представит Украину на финале в Париже

Победителем национального отбора стал Антон Штыпа. Он признался, что для него это одно из самых больших профессиональных достижений.

“Я горжусь тем, что представляю Украину. Самым сложным было четко контролировать все процессы, тайминг и технику, которые я раньше отрабатывал на тренировках. Затем я погрузился в глубину философии задач и думал о том, как наилучшим образом передать каждую идею вкуса и дизайна. Я хочу создавать полезные десерты и не вижу необходимости в обилии химических ингредиентов”, — рассказывает Антон.

Биоразнообразие экосистем стало основным вектором в оформлении его работы. Он победил в трех номинациях:

- #DESIGN — дизайн шоколадной скульптуры с применением не менее шести техник. Основой должны быть буквы #TMRW. За данный этап был предусмотрен приз зрительских симпатий, который также присудили Антону. В своей работе он сделал акцент на экологической проблеме океанов и украсил удивительный шоколадный кубок белым лотосом — символом творческого начала.

- #TASTE — пирожные из трех текстур, с шоколадом Cacao Barry, фруктами и локальным ингредиентом. Кондитер вдохновился липой, потому что это дерево хорошо цветет и растет даже в тени. В этой номинации Антон Штыпа сочетал грушу с липовым желе и шоколадом.

- #SNACK — снеки из абсолютно натуральных ингредиентов. Кроме мака, фундука и шоколада, Антон использовал абрикос, потому что это аромат его детства. Деревья росли в каждом дворе, их плодами всегда можно было подкрепиться, так что такой вкус отлично иллюстрирует уличную еду.

Кондитеров оценивали:

- Председатель комиссии жюри Евгения Петренко — шеф-кондитер-шоколатье и амбассадор Cacao Barry.

Дмитрий Колесников — шеф-кондитер Bakehouse Confectionery.

Андрей Дубовик — именитый шоколатье и международный консультант.

Динара Касько — архитектурный шеф-кондитер и дизайнер форм изделий.

Специально приглашенный гость Филипп Маран — руководитель Академий Шоколада Barry Callebaut в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке.

“Для каждого участника это прекрасная возможность показать себя, вывести карьеру на новый уровень, а гастрономические идеи — на большие высоты. То, что делают наши шоколатье, становится трендом кондитерской индустрии и вдохновляет их коллег”, — заявила Евгения Петренко, председатель жюри национального отборочного тура WCM в Украине, шеф-кондитер-шоколатье и амбассадор Cacao Barry.

Спонсоры WCM Ukraine:

Kenwood — ведущий мировой бренд кухонных машин.

“Форвард” — эксклюзивный дистрибьютор брендов Silikomart и Forest — профессионального инвентаря для кондитерского производства.

METRO — выбор профессионалов, наиболее специализированный ассортимент для клиентов HoReCа.

Запись трансляции можно посмотреть на официальном YouTube-канале WCM Ukraine.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы