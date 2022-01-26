В Киеве определили победителя национального этапа World Chocolate Masters

Бороться за звание лучшего шоколатье продолжит Антон Штыпа — теперь от лица всей Украины. Талантливый шеф-кондитер удивил жюри необычными вкусовыми сочетаниями и гастрономической философией. Благодаря этому он одержал блистательную победу на национальном этапе и сейчас готовится покорить весь мир. Антон представит страну на международном финале WCM во Франции осенью 2022 года.

World Chocolate Masters — всемирный кондитерский конкурс, который посвящен расширению границ шоколадного искусства. В этот раз соревнуется 21 страна. Мероприятие проходит при поддержке бренда шоколада Cacao Barry от компании Barry Callebaut.

#TMRW: каким будет завтра для кондитерского искусства?

Украина впервые приняла участие в WCM. Отборочный этап проходил в кулинарной студии Chef University компании Best Way Foods, дистрибьютора Barry Callebaut и других производителей высококачественных ингредиентов для Food Service и пищевой промышленности в Украине. Тема конкурса — #TMRW (Tomorrow — “завтра”) — посвящена глобальной роли шоколада в гастрономическом будущем.

Все участники поддерживали и болели друг за друга. В конкурсе WCM Ukraine соревновались 3 талантливых украинских шоколатье:

• Антон Штыпа — шеф-кондитер Bassano, преподаватель Первой кулинарной академии Украины и победитель национального отбора WCM в трех номинациях — #DESIGN, #TASTE и #SNACK. Его шоколадные изделия поразили вкусом, дизайном и задумкой не только коллегию жюри, но и зрителей.

• Олег Ивженко — бывший шеф-повар Fairmont Grand Hotel. Он занял второе место и взял номинацию приготовления конфет #BONBON. Победу принесла идея разбавить классический дуэт яблока и корицы новой нотой — черникой.

• Семён Постолов — шеф-кондитер Vanil Café, занял третье место и победил в концептуальной номинации #YOU. Работа шоколатье с научным уклоном напомнила о важности заботы о планете.

Антон Штыпа представит Украину на финале в Париже

Победителем национального отбора стал Антон Штыпа. Он признался, что для него это одно из самых больших профессиональных достижений.

“Я горжусь тем, что представляю Украину. Самым сложным было четко контролировать все процессы, тайминг и технику, которые я раньше отрабатывал на тренировках. Затем я погрузился в глубину философии задач и думал о том, как наилучшим образом передать каждую идею вкуса и дизайна. Я хочу создавать полезные десерты и не вижу необходимости в обилии химических ингредиентов”, — рассказывает Антон.

Биоразнообразие экосистем стало основным вектором в оформлении его работы. Он победил в трех номинациях:

- #DESIGN — дизайн шоколадной скульптуры с применением не менее шести техник. Основой должны быть буквы #TMRW. За данный этап был предусмотрен приз зрительских симпатий, который также присудили Антону. В своей работе он сделал акцент на экологической проблеме океанов и украсил удивительный шоколадный кубок белым лотосом — символом творческого начала.

- #TASTE — пирожные из трех текстур, с шоколадом Cacao Barry, фруктами и локальным ингредиентом. Кондитер вдохновился липой, потому что это дерево хорошо цветет и растет даже в тени. В этой номинации Антон Штыпа сочетал грушу с липовым желе и шоколадом.

- #SNACK — снеки из абсолютно натуральных ингредиентов. Кроме мака, фундука и шоколада, Антон использовал абрикос, потому что это аромат его детства. Деревья росли в каждом дворе, их плодами всегда можно было подкрепиться, так что такой вкус отлично иллюстрирует уличную еду.

Кондитеров оценивали:

- Председатель комиссии жюри Евгения Петренко — шеф-кондитер-шоколатье и амбассадор Cacao Barry.

- Дмитрий Колесников — шеф-кондитер Bakehouse Confectionery.

- Андрей Дубовик — именитый шоколатье и международный консультант.

- Динара Касько — архитектурный шеф-кондитер и дизайнер форм изделий.

Специально приглашенный гость Филипп Маран — руководитель Академий Шоколада Barry Callebaut в Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке.

“Для каждого участника это прекрасная возможность показать себя, вывести карьеру на новый уровень, а гастрономические идеи — на большие высоты. То, что делают наши шоколатье, становится трендом кондитерской индустрии и вдохновляет их коллег”, — заявила Евгения Петренко, председатель жюри национального отборочного тура WCM в Украине, шеф-кондитер-шоколатье и амбассадор Cacao Barry.

Спонсоры WCM Ukraine:

Kenwood — ведущий мировой бренд кухонных машин.

“Форвард” — эксклюзивный дистрибьютор брендов Silikomart и Forest — профессионального инвентаря для кондитерского производства.

METRO — выбор профессионалов, наиболее специализированный ассортимент для клиентов HoReCа.

Запись трансляции можно посмотреть на официальном YouTube-канале WCM Ukraine.