У Києві визначили переможця національного етапу World Chocolate Masters

Боротися за звання найкращого шоколатьє у світі продовжить Антон Штипа — тепер від імені всієї України. Талановитий шеф-кондитер Bassano здивував журі незвичайними смаковими поєднаннями та гастрономічною філософією. Завдяки цьому він здобув блискучу перемогу на національному етапі й нині готується підкорювати весь світ. Антон представить країну на міжнародному фіналі WCM у Франції восени 2022 року.

World Chocolate Masters — всесвітній кондитерський конкурс, який присвячено розширенню меж шоколадного мистецтва. Цього разу змагається 21 країна. Захід проходить за підтримки бренду шоколаду для кондитерів Cacao Barry від компанії Barry Callebaut.

#TMRW: яким буде завтра для кондитерського мистецтва?

Україна вперше взяла в ньому участь. Відбірковий етап проходив у кулінарній студії Chef University компанії Best Way Foods, дистриб’ютора Barry Callebaut та інших виробників високоякісних інгредієнтів для Food Service і харчової промисловості в Україні. Тему конкурсу — #TMRW (Tomorrow — “завтра”) — присвячено глобальній ролі шоколаду в гастрономічному майбутньому.

Всі учасники підтримували та вболівали одне за одного. У конкурсі WCM Ukraine змагалися 3 талановиті українські шоколатьє:

• Антон Штипа — шеф-кондитер Bassano, викладач Першої кулінарної академії України та переможець національного відбору WCM у трьох номінаціях — #DESIGN, #TASTE і #SNACK. Його шоколадні вироби вразили смаком, дизайном та задумом не лише колегію журі, а й глядачів.

• Олег Івженко — колишній шеф-кухар Fairmont Grand Hotel. Він посів друге місце і взяв номінацію приготування цукерок #BONBON. Перемогу принесла ідея розбавити класичний дует яблука та кориці новою ноткою — чорницею.

• Семен Постолов — шеф-кондитер Vanil Café, посів третє місце й переміг у концептуальній номінації #YOU. Робота шоколатьє з науковим ухилом нагадала про важливість турботи про планету.

Антон Штипа представить Україну на фіналі в Парижі

Переможцем національного відбору став Антон Штипа. Він зізнався, що для нього це одне з найбільших професійних досягнень.

“Я пишаюся тим, що представляю Україну. Найскладніше було чітко контролювати всі процеси, таймінг та техніку, які я раніше відпрацьовував на тренуваннях. Потім я поринув у глибину філософії завдань і думав про те, як найкраще передати кожну ідею смаку та дизайну. Я хочу створювати корисні десерти і не бачу потреби в надмірній кількості хімічних інгредієнтів”, — розповідає Антон.

Біорізноманіття екосистем стало основним вектором в оформленні його витвору. Він переміг у трьох номінаціях:

• #DESIGN — дизайн шоколадної скульптури із застосуванням мінімум шести технік. Основою мали бути літери #TMRW. За цей етап було передбачено приз глядацьких симпатій, який також присудили Антону. У своїй роботі він акцентував на екологічній проблемі океанів та прикрасив дивовижний шоколадний кубок білим лотосом — символом творчого початку.

• #TASTE — тістечка з трьох текстур, з шоколадом Cacao Barry, фруктами та локальним інгредієнтом. Кондитера надихнула липа, тому що це дерево добре цвіте і росте навіть у тіні. В цій номінації Антон Штипа поєднав грушу з липовим желе та шоколадом.

• #SNACK — снеки з абсолютно натуральних інгредієнтів. Крім маку, фундука та шоколаду, Антон використав абрикос, бо це аромат його дитинства. Дерева росли в кожному дворі, їхніми плодами завжди можна було підкріпитися, тому такий смак чудово ілюструє вуличну їжу.

Кондитерів оцінювали:

• Голова комісії журі Євгенія Петренко — шеф-кондитер-шоколатьє і амбасадор Cacao Barry.

• Дмитро Колесников — шеф-кондитер Bakehouse Confectionery.

• Андрій Дубовик — знаний шоколатьє і міжнародний консультант.

• Дінара Касько — архітектурний шеф-кондитер та дизайнер форм виробів.

Спеціально запрошений гість Філіп Маран — керівник Академій Шоколаду Barry Callebaut у Східній Європі, Близькому Сході та Африці.

“Для кожного учасника це чудова можливість показати себе, підняти кар’єру на новий рівень, а гастрономічні ідеї — на великі висоти. Те, що роблять наші шоколатьє, стає трендом кондитерської індустрії та надихає їхніх колег”, — заявила Євгенія Петренко, голова журі національного відбіркового туру WCM в Україні, шеф-кондитер-шоколатьє та амбасадор Cacao Barry.

Спонсори WCM Ukraine:

Kenwood — провідний світовий бренд кухонних машин.

“Форвард” — ексклюзивний дистриб’ютор брендів Silikomart та Forest — професійного інвентарю для кондитерського виробництва.

METRO — вибір професіоналів, найбільш спеціалізований асортимент для клієнтів HoReCа.

Запис трансляції можна переглянути на офіційному YouTube-каналі WCM Ukraine