В Черное море прибыл второй боевой корабль США

Что известно

Как говорилось в коротком сообщении в Twitter, когда корабль еще направлялся к Черному морю, цель его прибытия в регион — “осуществление операций обеспечения безопасности судоходства”.

Цитата

“Корабли и авиация ВМС США регулярно действуют в Черном море в поддержку наших союзников и партнеров в НАТО”, — говорилось в сообщении.

Что предшествовало

Предыдущего дня, 19 марта, в Черное море прибыл еще один боевой корабль ВМС США, ракетный крейсер Monterey (CG-61) типа Ticonderoga, что тоже несет управляемые ракеты системы Aegis.

Оба корабля сразу по прибытии присоединились к многосторонним военно-морских учений, сообщили американские военные моряки.

BREAKING: 2nd @usnavy ship — #USSThomasHudner — began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R

— US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

Руководитель проекта Института черноморских стратегических исследований, главный редактор интернет-издания BlackSeaNews Андрей Клименко назвал нынешнюю ситуацию “необычно большой концентрацией ракетных кораблей стран НАТО” в Черном море.

BREAKING: #USSMonterey part of @ TheCVN69 began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships & aircraft routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/fDE5eplx7a

— US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) March 19, 2021