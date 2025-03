У Чорне море прибув другий бойовий корабель США

Що відомо

Як мовилося в короткому повідомленні у Twitter, коли корабель іще прямував до Чорного моря, мета його прибуття до регіону — “здійснення операцій забезпечення безпеки судноплавства”.

Цитата

“Кораблі й авіація ВМС США регулярно діють у Чорному морі на підтримку наших союзників і партнерів у НАТО”, — мовилося в повідомленні.

Що передувало

Попереднього дня, 19 березня, в Чорне море прибув іще один бойовий корабель ВМС США, ракетний крейсер Monterey (CG-61) типу Ticonderoga, що теж несе керовані ракети системи Aegis.

Обидва кораблі відразу після прибуття долучилися до багатосторонніх військово-морських навчань, повідомили американські військові моряки.

BREAKING: 2nd @usnavy ship — #USSThomasHudner — began its northbound transit into the #BlackSea to conduct #maritimesecurity operations in the region. #USNavy ships and aircraft routinely operate in the Black Sea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/CjMvgJTD6R

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 20, 2021

Керівник проєкту Інституту чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор інтернет-видання BlackSeaNews Андрій Клименко назвав нинішню ситуацію “незвично великою концентрацією ракетних кораблів країн НАТО” в Чорному морі.

BREAKING: #USSMonterey part of @TheCVN69 began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships & aircraft routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners! pic.twitter.com/fDE5eplx7a

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) March 19, 2021