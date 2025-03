В здании законодательного собрания штата Колорадо вместо изображения Трампа выставили портрет Путина

По ее данным, инцидент произошел в галерее портретов президентов США в одном из помещений законодательного собрания. Место, где должно быть вывешено изображение Трампа, пустует, поскольку финансовые средства на создание такого портрета пока еще не собраны местной общественной организацией, которая этим занимается. Несколько дней назад неизвестные поместили рядом с этим пустым местом портрет президента России. Изображение успел сфотографировать один из членов Сената штата Стив Фенберг и разместить в своем Twitter.

Как отмечает интернет-издание The Huffington Post, изображение российского лидера находилось в галерее недолго. Портрет заметил один из сотрудников и убрал его.

Напомним, американские спецслужбы расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году. Следствие считает, что команда Трампа контактировала с Москвой во время выборов. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, сам Трамп также отрицал сговор с российскими властями.

Someone put a Putin portrait in the Colorado Capitol where Trump's should be https://t.co/ohV0bNtx34 pic.twitter.com/Byj0b5Nq0q

- Miami Herald (@MiamiHerald) 28 июля 2018