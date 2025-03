У будівлі законодавчих зборів штату Колорадо замість зображення Трампа виставили портрет Путіна

За її даними, інцидент стався в галереї портретів президентів США в одному з приміщень законодавчих зборів. Місце, де має бути вивішено зображення Трампа, пустує, оскільки фінансові кошти на створення такого портрета поки ще не зібрані місцевою громадською організацією, яка цим займається. Кілька днів тому невідомі помістили поряд зі цим порожнім місцем портрет президента Росії. Зображення встиг сфотографувати один зі членів Сенату штату Стів Фенберг і розмістити у своєму Twitter.

Як зазначає інтернет-видання The Huffington Post, зображення російського лідера знаходилося в галереї недовго. Портрет зауважив один із співробітників і прибрав його.

Нагадаємо, американські спецслужби розслідують можливе втручання Росії у президентські вибори в 2016 році. Слідство вважає, що команда Трампа контактувала з Москвою під час виборів. У Кремлі неодноразово заперечували всі звинувачення, сам Трамп також заперечував змову з російською владою.

Someone put a Putin portrait in the Colorado Capitol where Trump’s should behttps://t.co/ohV0bNtx34 pic.twitter.com/Byj0b5Nq0q

— Miami Herald (@MiamiHerald) 28 липня 2018 р.