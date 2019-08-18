В Британии умер оскароносный мультипликатор
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Британский художник-мультипликатор Ричард Уильямс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщила в субботу вещательная корпорация BBC, передает УНН.
По словам членов семьи Уильямса, он умер в своем доме в Бристоле в пятницу. О причинах смерти не сообщается.
Уильямс был награжден рядом премий, в том числе “Оскаром” за работу над фильмом режиссера Роберта Земекиса “Кто подставил кролика Роджера” (Who Framed Roger Rabbit, 1988). Также Уильямс известен созданием анимации к фильмам “Возвращение Розовой пантеры” (The Return of the Pink Panther, 1975) и “Розовая пантера наносит ответный удар” (The Pink Panther Strikes Again, 1976).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США умер всемирно известный актер
Напомним, в США умер художник комиксов Marvel и DC Эрни Колон.