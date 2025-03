У Британії помер оскароносний мультиплікатор

За словами членів сім’ї Вільямса, він помер в своєму будинку в Брістолі в п’ятницю. Про причини смерті не повідомляється.

Вільямс був нагороджений низкою премій, в тому числі “Оскаром” за роботу над фільмом режисера Роберта Земекіса “Хто підставив кролика Роджера” (Who Framed Roger Rabbit, 1988). Також Вільямс відомий створенням анімації до фільмів “Повернення Рожевої пантери” (The Return of the Pink Panther, 1975) і “Рожева пантера завдає удар у відповідь” (The Pink Panther Strikes Again, 1976).

Нагадаємо, у США помер художник коміксів Marvel і DC Ерні Колон.