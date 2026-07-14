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Цены на золото упали ниже $4000 за унцию из-за обострения вокруг Ормузского пролива

Киев • УНН

 • 2178 просмотра

Мировые цены на золото опустились ниже $4000 за унцию на фоне обострения конфликта вокруг Ормузского пролива. Инвесторы также ожидают сигналов от нового главы ФРС относительно процентных ставок.

Цены на золото упали ниже $4000 за унцию из-за обострения вокруг Ормузского пролива

Мировые цены на золото продолжили снижение, опустившись ниже отметки 4000 долларов за тройскую унцию на фоне эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива и ожиданий более жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

После падения почти на 3% в понедельник, что стало самым большим дневным снижением за более чем две недели, спотовая цена золота утром во вторник составила 3996,63 доллара за унцию. На настроения инвесторов повлияли заявления президента США Дональда Трампа о 20-процентной компенсации за грузы, проходящие через Ормузский пролив, а также возобновление американской морской блокады иранских портов и новые удары по Ирану.

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Дополнительное внимание рынки уделяют первому выступлению нового главы ФРС Кевина Уорша перед Конгрессом США и публикации данных об инфляции за июнь. Инвесторы ожидают сигналов относительно дальнейших решений Федеральной резервной системы касательно процентных ставок.

На фоне торгов также снизились цены на серебро – до 57,50 доллара за унцию. Стоимость платины несколько уменьшилась, тогда как палладий продемонстрировал незначительный рост.

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Степан Гафтко

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