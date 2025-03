Трамп обвинил в пожарах в Калифорнии американское законодательство

“Площадь лесных пожаров в Калифорнии увеличивается и ситуация становится намного хуже из-за плохого природоохранного законодательства, которое не позволяет эффективно использовать огромное количество воды, к которой есть беспрепятственный доступ”, — написал глава государства. Он также указал на необходимость вырубки деревьев, чтобы остановить распространение огня.

Напомним, по последним данным, в Калифорнии зафиксировано 16 природных пожаров, охвативших совокупную площадь 1,8 тыс. кв. км. для борьбы с огнем мобилизованы около 14 тыс. пожарных. Больше возгорания называется “Карр” — оно охватило территорию площадью 573,9 кв. км в округе Шаста. Его удалось локализовать на 41%. Из-за возгорания эвакуированы почти 40 тыс. человек.

Во время тушения в Шаста погибли двое пожарных, а в целом в Калифорнии стихийное бедствие унесло жизни восьми человек.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amount of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire spreading!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.