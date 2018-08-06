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Трамп звинуватив в пожежах в Каліфорнії американське законодавство

Трамп звинуватив в пожежах в Каліфорнії американське законодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Погане природоохоронне законодавство США призводить до поширення пожеж, що вирують на півночі штату Каліфорнія. Відповідне повідомлення опублікував у неділю в Twitter американський лідер Дональд Трамп, інформує УНН

“Площа лісових пожеж у Каліфорнії збільшується і ситуація стає набагато гіршою через поганий природоохоронне законодавство, яке не дозволяє ефективно використовувати величезну кількість води, до якої є безперешкодний доступ”, — написав глава держави. Він також вказав на необхідність вирубки дерев, щоб зупинити поширення вогню.

Нагадаємо, за останніми даними, у Каліфорнії зафіксовано 16 природних пожеж, що охопили сукупну площу 1,8 тис. кв. км. для боротьби з вогнем мобілізовано близько 14 тис. пожежників. Найбільше загоряння називається “Карр” — воно охопило територію площею 573,9 кв. км в окрузі Шаста. Його вдалося локалізувати на 41%. Через загоряння евакуйовано майже 40 тис. осіб.

Під час гасіння в Шаста загинули двоє пожежників, а в цілому в Каліфорнії стихійне лихо забрало життя восьми осіб.

California wildfires are being magnified & made so much worse by the bad environmental laws which aren’t allowing massive amount of readily available water to be properly utilized. It is being diverted into the Pacific Ocean. Must also tree clear to stop fire spreading!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 серпня 2018 р.

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