Трамп потребовал от NYT раскрыть источник информации о кибератаке на РФ

“Материал в The New York Times об увеличении количества атак США на российскую энергосистему является лживой новостью, и упадочный The New York Times об этом знает. Они (газета) должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивкой”, — написал президент США.

Он заявил, что издание “должно нести полную ответственность” за опубликованный материал.

Напомним, в статье The New York Times, опубликованной 15 июня, утверждается со ссылкой на источники, что Вашингтон в течение последнего года участились попытки внедрить в энергосистему России вредоносное программное обеспечение. С его помощью США якобы могут собирать информацию о энергосистемы РФ, а также, вероятно, отключить какие-то ее элементы. Трамп в субботу в Twitter опроверг утверждение газеты. Он также обвинил ее в “фактической госизмене” и причинении вреда интересам США. Редакция газеты отвергла эти обвинения.