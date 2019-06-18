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Трамп зажадав від NYT розкрити джерело інформації про кібератаки на РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп зажадав у понеділок від газети The New York Times негайно розкрити джерело, який повідомив їй інформацію про те, що американські спецслужби протягом останнього року стали значно активніше намагатися впровадити шкідливе програмне забезпечення в енергосистему Росії. Відповідне повідомлення американський лідер розмістив в Twitter, передає УНН.

Трамп зажадав від NYT розкрити джерело інформації про кібератаки на РФ

“Матеріал в The New York Times про збільшення кількості атак США на російську енергосистему є брехливою новиною, і занепадаюча The New York Times це знає. Вони (газета) повинні негайно розкрити свої джерела, які, якщо вони взагалі існують, в чому я сумніваюся, є фальшивкою”, — написав президент США.

Він заявив, що видання “має нести повну відповідальність” за опублікований матеріал.

Нагадаємо, у статті The New York Times, опублікованій 15 червня, стверджується з посиланням на джерела, що Вашингтон протягом останнього року почастішали спроби впровадити в енергосистему Росії шкідливе програмне забезпечення. З його допомогою США нібито можуть збирати інформацію про енергосистеми РФ, а також, імовірно, відключити якісь її елементи. Трамп в суботу в Twitter спростував твердження газети. Він також звинуватив її в “фактичній держзраді” і заподіянні шкоди інтересам США. Редакція газети відкинула ці звинувачення.

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