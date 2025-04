“Матеріал в The New York Times про збільшення кількості атак США на російську енергосистему є брехливою новиною, і занепадаюча The New York Times це знає. Вони (газета) повинні негайно розкрити свої джерела, які, якщо вони взагалі існують, в чому я сумніваюся, є фальшивкою”, — написав президент США.

Він заявив, що видання “має нести повну відповідальність” за опублікований матеріал.

Нагадаємо, у статті The New York Times, опублікованій 15 червня, стверджується з посиланням на джерела, що Вашингтон протягом останнього року почастішали спроби впровадити в енергосистему Росії шкідливе програмне забезпечення. З його допомогою США нібито можуть збирати інформацію про енергосистеми РФ, а також, імовірно, відключити якісь її елементи. Трамп в суботу в Twitter спростував твердження газети. Він також звинуватив її в “фактичній держзраді” і заподіянні шкоди інтересам США. Редакція газети відкинула ці звинувачення.