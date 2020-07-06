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Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

Трамп заявил о снижении смертности из-за коронавируса в США

Киев  •  УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп отметил в воскресенье, что на территории Соединенных Штатов наблюдается снижение смертности среди заразившихся новым коронавирусом, несмотря на растущее число случаев инфицирования, передает УНН.

“Новые случаи (заражения) китайским вирусом растут из-за массового тестирования, смертей становится меньше, (показатели смертности) низкие и стабильные, — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, — Фальшивые новостные СМИ должны об этом информировать, а также о том, что число новых рабочих мест ставит рекорды”.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,7 тыс. человек.

Также отметим, что Трамп проведет второй с начала пандемии предвыборный митинг.

New China Virus Cases up (because of massive testing), deaths are down, “low and steady”. The Fake News Media should report this and also, that new job numbers are setting records!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020

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