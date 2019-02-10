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Трамп: я работаю больше своих предшественников

Трамп: я работаю больше своих предшественников

Киев  •  УНН

 • 13644 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в ответ на утечку личного конфиденциального графика заявил, что уделяет работе больше часов, чем его предшественники, передает УНН со ссылкой на Twitter американского президента.

“СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе, — написал Трамп в воскресенье в Twitter. — В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты”.

Неделю назад портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами — время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется официальным заседаниям и встречам, 38 часов — разного рода официальным мероприятиям.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 лютого 2019 р.

Напоминаем, врач американского президента, доктор Шон Конли после медицинского осмотра Дональда Трампа в военном госпитале Уолтера Рида в пятницу объявил, что у президента США “очень хорошее здоровье”.

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