Трамп: я работаю больше своих предшественников

“СМИ удалось получить мой график работы. Сделать это было очень легко, но надо было отнестись к нему в позитивном ключе, — написал Трамп в воскресенье в Twitter. — В отведенное работе с документами время я обычно работаю, а не отдыхаю. На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты”.

Неделю назад портал Axios получил от источника в Белом доме и опубликовал личный график Трампа за последние три месяца. По его данным, 60% рабочего времени президента, или около 300 часов, занимает так называемая работа с документами — время, отведенное на внеплановые совещания, телефонные звонки, газеты, ТВ и Twitter. При этом всего 77 часов уделяется официальным заседаниям и встречам, 38 часов — разного рода официальным мероприятиям.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 лютого 2019 р.

Напоминаем, врач американского президента, доктор Шон Конли после медицинского осмотра Дональда Трампа в военном госпитале Уолтера Рида в пятницу объявил, что у президента США “очень хорошее здоровье”.