Трамп: я працюю більше своїх попередників

“ЗМІ вдалося отримати мій графік роботи. Зробити це було дуже легко, але треба було поставитися до нього в позитивному ключі, — написав Трамп в неділю в Twitter. — У відведений роботі з документами час я зазвичай працюю, а не відпочиваю. Насправді , я, ймовірно, працюю більше годин, ніж майже всі попередні президенти ”.

Тиждень тому портал Axios отримав від джерела в Білому домі і опублікував особистий графік Трампа за останні три місяці. За його даними, 60% робочого часу президента, або близько 300 годин, займає так звана робота з документами — час, відведений на позапланові наради, телефонні дзвінки, газети і Twitter. При цьому всього 77 годин приділяється офіційним засіданням і зустрічам, 38 годин — різного роду офіційним заходам.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....

Нагадуємо, лікар американського президента, доктор Шон Конлі після медичного огляду Дональда Трампа у військовому госпіталі Волтера Ріда у п’ятницю оголосив, що у президента США “дуже хороше здоров’я”.