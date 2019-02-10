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Трамп: я працюю більше своїх попередників

Трамп: я працюю більше своїх попередників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп у відповідь на витік особистого конфіденційного графіка заявив, що приділяє роботі більше годин, ніж його попередники, передає УНН з посиланням на Twitter американського президента.

“ЗМІ вдалося отримати мій графік роботи. Зробити це було дуже легко, але треба було поставитися до нього в позитивному ключі, — написав Трамп в неділю в Twitter. — У відведений роботі з документами час я зазвичай працюю, а не відпочиваю. Насправді , я, ймовірно, працюю більше годин, ніж майже всі попередні президенти ”.

Тиждень тому портал Axios отримав від джерела в Білому домі і опублікував особистий графік Трампа за останні три місяці. За його даними, 60% робочого часу президента, або близько 300 годин, займає так звана робота з документами — час, відведений на позапланові наради, телефонні дзвінки, газети і Twitter. При цьому всього 77 годин приділяється офіційним засіданням і зустрічам, 38 годин — різного роду офіційним заходам.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 лютого 2019 р.

Нагадуємо, лікар американського президента, доктор Шон Конлі після медичного огляду Дональда Трампа у військовому госпіталі Волтера Ріда у п’ятницю оголосив, що у президента США “дуже хороше здоров’я”.

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