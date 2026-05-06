Президент США Дональд Трамп угрожает Ирану бомбардировками, если не будет разблокирован Ормузский пролив. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН.

Как заявил Трамп, если Иран согласится выполнить договоренность, что, по его словам, является "довольно смелым предположением", то легендарная операция "Epic Fury" завершится, а "чрезвычайно эффективная блокада" позволит сделать Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран.

Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше - написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позже на этой неделе, если дипломатический тупик с Ираном сохранится.