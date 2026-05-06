Трамп угрожает Ирану бомбардировками, если не будет разблокирован Ормузский пролив
Киев • УНН
Дональд Трамп угрожает Ирану масштабными бомбардировками из-за блокады Ормузского пролива. Приказ о возобновлении войны могут отдать уже на этой неделе.
Президент США Дональд Трамп угрожает Ирану бомбардировками, если не будет разблокирован Ормузский пролив. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truthsocial, передает УНН.
Как заявил Трамп, если Иран согласится выполнить договоренность, что, по его словам, является "довольно смелым предположением", то легендарная операция "Epic Fury" завершится, а "чрезвычайно эффективная блокада" позволит сделать Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран.
Если же они не согласятся, начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше
Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении войны позже на этой неделе, если дипломатический тупик с Ираном сохранится.