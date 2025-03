Трамп: ходят слухи, что РФ бомбит провинцию Идлиб

“Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей”, — написал американский президент в своем Twitter.

“Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!”, — написал Трамп.

28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен “неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру” в провинции Идлиб. Там назвали бомбардировки “безрассудной эскалацией конфликта”.

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, комментируя заявления о бомбардировках Идлиба, напомнил американцам о Ракке, которую авиация западных союзников “превратила в мертвый город”, пытаясь захватить так называемую столицу “Исламского государства”.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019

Напоминаем, в результате ракетного обстрела базы Т-4 в провинции Хомс есть разрушения, сообщает агентство Reuters.