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Трамп: ходять чутки, що РФ бомбить провінцію Ідліб

Трамп: ходять чутки, що РФ бомбить провінцію Ідліб

Київ • УНН

 • 10234 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Трамп поділився слухом про бомбардування Ідлібу Росією, сирійськими військами та Іраном, інформує УНН.

“Ходять чутки, що Росія, Сирія і в меншій мірі Іран бомблять що є сили провінцію Ідліб і без розбору вбивають багато мирних жителів”, — написав американський президент в своєму Twitter.

“Світ дивиться за цією бійнею. Навіщо все це? До чого все це призведе? Зупиніться!”, - написав Трамп.

28 травня прес-секретар Державного департаменту США Морган Ортагус заявила, що Вашингтон стурбований “невибірковими атаками на мирне населення і цивільну інфраструктуру” в провінції Ідліб. Там назвали бомбардування “безрозсудною ескалацією конфлікту”.

Заступник голови російського МЗС Сергій Вершинін, коментуючи заяви про бомбардування Ідлібу, нагадав американцям про Ракку, яку авіація західних союзників “перетворила в мертве місто”, намагаючись захопити так звану столицю “Ісламської держави”.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 червня 2019 р.

Нагадуємо, в результаті ракетного обстрілу бази Т-4 в провінції Хомс є руйнування, повідомляє агентство Reuters.

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