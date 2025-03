Тони Беннетт стал самым пожилым человеком в мире, выпустивший музыкальный альбом

Детали

1 октября 2021 года, когда вышел альбом Love for Sale, Тони Беннетту было 95 лет и 60 дней.

Альбом создан в коллаборации с Леди Гагой. С этой певицей Тони работает не первый раз. В 2011 году они вместе записали песню The Lady is a Tramp, а в 2014-м выпустили первый совместный альбом Cheek to Cheek.

"Я вижу молодого парня, когда пою с ним (Беннеттом - ред.), это делает пение таким легким. Мы как две души, которые поют вместе. И вместе с тем я растворяюсь в его мудрости. Мудрости его лет", — отметила Леди Гага.

Добавим

Это уже пятый рекорд Тони Беннетта. Он также самый пожилой человек в мире, который возглавил музыкальный чарт в США с новым альбомом (Cheek to Cheek) и который вошел в список лучших 20 альбомов Великобритании с Duets: An American Classic (певцу было 80 лет).

Также певец имеет еще два рекорда: самый длинный промежуток времени между альбомами, которые попали в лучшую двадцатку Великобритании (39 лет), и самый длинный промежуток времени между выпуском оригинальной записи и повторной записью того же сингла тем же исполнителем.

Контекст

Тони Беннетт — американский эстрадный исполнитель традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. Петь начал в 1936 году, когда ему было 10 лет. Выступает на большой сцене с 1949 года.

Певец имеет 61 студийный и 11 живых альбомов, 33 сборника, 83 синглов и 20 наград "Грэмми".