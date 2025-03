Тоні Беннетт став найстаршою людиною у світі, яка випустила музичний альбом

Деталі

1 жовтня 2021 року, коли вийшов альбом Love for Sale, Тоні Беннетту було 95 років і 60 днів.

Альбом створено у колаборації з Леді Гагою. Із цією співачкою Тоні працює не вперше. 2011 року вони разом записали пісню The Lady is a Tramp, а 2014-го випустили перший спільний альбом Cheek to Cheek.

"Я бачу молодого хлопця, коли співаю з ним (Беннеттом - ред.), це робить спів таким легким. Ми наче дві душі, які співають разом. І водночас я розчиняюся у його мудрості. Мудрості його років", — зазначила Леді Гага.

Додамо

Це вже п'ятий рекорд Тоні Беннетта. Він також найстарша людина, яка очолила музичний чарт у США з новим альбомом (Cheek to Cheek) і яка увійшла до списку найкращих 20 альбомів Великої Британії з Duets: An American Classic (співаку було 80 років).

Також співак має ще два рекорди: найдовший проміжок часу між альбомами, які потрапили у найкращу двадцятку Великої Британії (39 років), та найдовший проміжок часу між випуском оригінального запису та повторним записом того самого синглу тим самим виконавцем.

Контекст

Тоні Беннетт — американський естрадний виконавець традиційної свінгової та поп-музики з елементами джазу. Співати почав 1936 року, коли йому було 10 років. Виступає на великій сцені з 1949 року.

Співак має 61 студійний та 11 живих альбомів, 33 збірки, 83 сингли та 20 нагород "Ґреммі".