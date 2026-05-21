Только в этом году рф направила 1,5 миллиарда евро на информационную войну против Украины – заместитель посла ЕС
Киев • УНН
рф направила 1,5 миллиарда евро на дезинформацию для раскола украинского общества. ЕС перенимает опыт Украины и усиливает санкционное давление.
События на информационном и когнитивном фронтах сегодня имеют не менее определяющее значение, чем непосредственные боевые действия. Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Гедиминас Навицкас, передает УНН.
По словам дипломата, европейские партнеры сейчас активно перенимают украинский опыт противодействия гибридным угрозам, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Гедиминас Навицкас подчеркнул, что Европейский Союз и Украина уже на протяжении многих лет противостоят общим вызовам в информационной сфере, ключевым источником которых остается рф.
"Украина находится на передовой когнитивной войны, поэтому нам необходимо учиться у вас и перенимать опыт работы на информационном фронте", – заявил заместитель посла.
Он отметил, что российские спецслужбы и медиаструктуры системно реализуют операции влияния, направленные на раскол украинского общества изнутри, ослабление уровня поддержки Украины в странах Европы, дискредитацию евроинтеграционных процессов Украины и искажение восприятия ее будущего вступления в ЕС.
Впрочем, дипломат выразил уверенность, что кремль никогда не сможет достичь этих целей.
Масштабы российского финансирования дезинформационных кампаний остаются колоссальными. По данным, которые озвучил Навицкас, только в этом году рф направила около 1,5 млрд евро на реализацию операций внешнего информационного влияния.
В ответ на эти угрозы ЕС усиливает санкционное давление на архитекторов российской пропаганды.
Заместитель посла ЕС подчеркнул, что когнитивная война – это не гипотетическая угроза будущего, а ежедневная реальность, которая прямо сейчас влияет на политические и социальные процессы.
