Эксклюзив
Рождаемость в Украине падает: что будет со школами через 4–5 летPhoto
кремль меняет тактику: как Россия пытается рассорить Украину с Западом
Новоизбранный глава ФПУ Бызов анонсировал большой аудит имущества профсоюзов и кадровую ревизию
Ермак подтвердил, что сдал все загранпаспорта
Авиация под давлением: чем грозит Украине переквалификация платежей за аренду самолетов в роялти
Что такое доказательная медицина и какие вопросы пациент должен задать врачу - ответ эксперта
Силы обороны и СБУ усиливают меры безопасности на севере в граничащих с рф и беларусью регионахVideo
День вышиванки: история, традиции и как праздник отмечают в УкраинеPhoto
"Динамо" — обладатель Кубка Украины по футболуPhotoVideo
Удобрения в обмен на безопасность - стоит ли Украине поверить лукашенко и согласиться ослабить санкции
Только в этом году рф направила 1,5 миллиарда евро на информационную войну против Украины – заместитель посла ЕС

Киев • УНН

рф направила 1,5 миллиарда евро на дезинформацию для раскола украинского общества. ЕС перенимает опыт Украины и усиливает санкционное давление.

События на информационном и когнитивном фронтах сегодня имеют не менее определяющее значение, чем непосредственные боевые действия. Об этом заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Гедиминас Навицкас, передает УНН

По словам дипломата, европейские партнеры сейчас активно перенимают украинский опыт противодействия гибридным угрозам, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Гедиминас Навицкас подчеркнул, что Европейский Союз и Украина уже на протяжении многих лет противостоят общим вызовам в информационной сфере, ключевым источником которых остается рф. 

"Украина находится на передовой когнитивной войны, поэтому нам необходимо учиться у вас и перенимать опыт работы на информационном фронте", – заявил заместитель посла.

Он отметил, что российские спецслужбы и медиаструктуры системно реализуют операции влияния, направленные на раскол украинского общества изнутри, ослабление уровня поддержки Украины в странах Европы, дискредитацию евроинтеграционных процессов Украины и искажение восприятия ее будущего вступления в ЕС.

Впрочем, дипломат выразил уверенность, что кремль никогда не сможет достичь этих целей.

Масштабы российского финансирования дезинформационных кампаний остаются колоссальными. По данным, которые озвучил Навицкас, только в этом году рф направила около 1,5 млрд евро на реализацию операций внешнего информационного влияния.

В ответ на эти угрозы ЕС усиливает санкционное давление на архитекторов российской пропаганды.

Заместитель посла ЕС подчеркнул, что когнитивная война – это не гипотетическая угроза будущего, а ежедневная реальность, которая прямо сейчас влияет на политические и социальные процессы.

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Европейский Союз
Украина