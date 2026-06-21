Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали - там появились призывы донатить на ВСУ

Официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина был взломан. На странице начали появляться проукраинские сообщения, а также призывы поддержать Вооруженные силы Украины, пишет УНН.

Детали

Сначала в канале было опубликовано множество сообщений «МОСКВА БУДЕТ ГОРЕТЬ ВЕЧНО». Позже появились десятки сообщений «СЛАВА УКРАИНЕ».

После этого начали массово публиковать сообщения со сборами средств для украинских военных.

В постах содержались реквизиты для перевода средств и призывы донатить на нужды ВСУ. За короткое время в канале появились десятки подобных сообщений.

Канал впоследствии исчез из Telegram

Через некоторое время Telegram-канал стал недоступен для пользователей.

Сейчас неизвестно, удалили ли страницу представители мэра Москвы после восстановления доступа к аккаунту, или канал был автоматически заблокирован администрацией Telegram из-за большого количества спам-сообщений.

Официальных комментариев от команды Собянина по поводу инцидента пока не поступало.

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