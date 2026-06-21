Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали - там появились призывы донатить на ВСУ
Киев • УНН
Официальный Telegram-канал мэра Москвы Собянина взломали. На странице появились проукраинские сообщения и призывы донатить на ВСУ.
Официальный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина был взломан. На странице начали появляться проукраинские сообщения, а также призывы поддержать Вооруженные силы Украины, пишет УНН.
Детали
Сначала в канале было опубликовано множество сообщений «МОСКВА БУДЕТ ГОРЕТЬ ВЕЧНО». Позже появились десятки сообщений «СЛАВА УКРАИНЕ».
После этого начали массово публиковать сообщения со сборами средств для украинских военных.
В постах содержались реквизиты для перевода средств и призывы донатить на нужды ВСУ. За короткое время в канале появились десятки подобных сообщений.
Канал впоследствии исчез из Telegram
Через некоторое время Telegram-канал стал недоступен для пользователей.
Сейчас неизвестно, удалили ли страницу представители мэра Москвы после восстановления доступа к аккаунту, или канал был автоматически заблокирован администрацией Telegram из-за большого количества спам-сообщений.
Официальных комментариев от команды Собянина по поводу инцидента пока не поступало.
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