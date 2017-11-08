Суд в Харькове начал рассмотрение ходатайства об избрании Дронову меры пресечения
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киевском районном суде Харькова началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Геннадию Дронову, второму участнику смертельного ДТП на ул.Сумской, меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Подозреваемый Г.Дронов присутствует на засидании.
Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как сообщал УНН, Г.Дронову вручили подозрение в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины.
Напомним, 20 октября Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в совершении ДТП в центре Харькова, в которой погибли пять человек, Елене Зайцевой.