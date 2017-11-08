Суд в Харькове начал рассмотрение ходатайства об избрании Дронову меры пресечения

Подозреваемый Г.Дронов присутствует на засидании.

Следователи ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал УНН, Г.Дронову вручили подозрение в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.286 УК Украины.

Напомним, 20 октября Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в совершении ДТП в центре Харькова, в которой погибли пять человек, Елене Зайцевой.