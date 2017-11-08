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Суд у Харкові розпочав розгляд клопотання про обрання Дронову запобіжного заходу

Суд у Харкові розпочав розгляд клопотання про обрання Дронову запобіжного заходу

Київ • УНН

 • 21140 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Київському районому суді м.Харкова розпочався розгляд клопотання прокуратури щодо обрання Генадію Дронову, другому учаснику смертельної ДТП на вул.Сумській, запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

Підозрюваний Г.Дронов присутній на засіданні.

Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНН, Г.Дронову вручили підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, 20 жовтня Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у скоєнні ДТП у центрі Харкова, у якій загинули п’ятеро людей, Олені Зайцевій.

Українські Національні Новини

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