Суд у Харкові розпочав розгляд клопотання про обрання Дронову запобіжного заходу

Підозрюваний Г.Дронов присутній на засіданні.

Слідчі клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНН, Г.Дронову вручили підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч.3 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, 20 жовтня Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваній у скоєнні ДТП у центрі Харкова, у якій загинули п’ятеро людей, Олені Зайцевій.