Суд разрешил иск против McDonald’s по поводу расовой дискриминации топ-менеджеров

Федеральный суд в США разрешил двум бывшим топ-менеджерам McDonald’s продолжить судебный процесс против компании по обвинению в расовых оскорблениях и преследовании. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Истицы заявляют, что подвергались дискриминационным высказываниям как темнокожие женщины, а после жалоб были вынуждены покинуть компанию. Суд признал эти утверждения достаточными для рассмотрения дела.

Часть обвинений отклонили

В то же время суд отклонил претензии относительно предвзятого продвижения по службе, отметив, что истицы не доказали, что были лучшими кандидатками на должности.

Однако заявления о токсичной рабочей среде остаются в силе. В частности, суд обратил внимание на использование оскорбительных формулировок в отношении "черных женщин", которые могут свидетельствовать о дискриминации.

McDonald’s сталкивается с серией исков

Это не первый подобный случай – компания уже неоднократно оказывалась в центре судебных дел по расовой дискриминации работников и партнеров.

Решение суда означает, что дело продолжит рассмотрение, а McDonald’s придется отвечать на обвинения в суде.

