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Суд отправил под стражу руководителя оборонного предприятия по делу о взрывах в Вишневом

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

Суд избрал директору по производству АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" Руслану Кучинскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права залога.

Суд отправил под стражу руководителя оборонного предприятия по делу о взрывах в Вишневом
Фото: скриншот

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения директору по производству АО "Компания авиационного и ракетно-технического машиностроения" Руслану Кучинскому, которого подозревают в служебной халатности по делу о взрывах склада боеприпасов в Вишневом. Об этом сообщает корреспондент УНН из зала суда.

Детали

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал Руслану Кучинскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца - до 14 сентября - без права внесения залога.

После завершения судебного заседания Кучинский отказался отвечать на вопросы журналистов.

Контекст

В ночь на 6 июля российская баллистическая ракета комплекса "Искандер" попала в склад боеприпасов в Вишневом Киевской области. После удара произошла масштабная вторичная детонация, которая длилась несколько часов. В результате трагедии погибли семь человек, еще 29 получили ранения, более 600 жителей были эвакуированы.

По данным следствия, значительное количество боеприпасов хранилось в помещениях, которые не соответствовали требованиям безопасности и не были предназначены для такого использования. Должностных лиц подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия и гибель людей.

Укроборонпром уволил руководителей двух предприятий после взрывов в Вишневом12.07.26, 18:55 • 8800 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Взрывы
Киев