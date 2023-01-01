Стрельба в новогоднюю ночь на юге Алабамы: 1 человек погиб, 9 ранено
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Один человек был убит и девять ранены в результате стрельбы. Тысячи людей вышли на улицы на новогоднюю вечеринку в центре Мобила, штат Алабама, сообщает Fox News, передает УНН.
Детали
Стрельба произошла, когда тысячи человек посещали 15-е ежегодное городское новогоднее мероприятие MoonPie Over Mobile.
Полиция не разглашает ни имя убитого, ни состояние девяти человек, доставленных в больницу.
Очевидно, стрелок и убитый были знакомы, сообщил журналистам начальник полиции Пол Прайн.
Новогодние гуляния после стрельбы прошли по расписанию.
#UPDATE: Officials are reporting that 9+ people have been shot with two victims dead the Incident took place near Dauphin St. Large police presence as people ruining for their lives pic.twitter.com/GplC0Rj8d7— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2023